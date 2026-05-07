Осы во дворе: простой домашний метод поможет отпугнуть насекомых без химии

С приходом теплого сезона отдых на террасе, балконе или в саду нередко сопровождается появлением ос возле еды и напитков. Сладости, фрукты, лимонады и выпечка быстро привлекают насекомых, а попытки резко отогнать их зачастую только усугубляют ситуацию.

Как отмечается в материале Startlap, многие люди инстинктивно начинают размахивать руками или дуть на осу, однако такие действия могут восприниматься насекомым как угроза. В результате оса становится более беспокойной и агрессивной.

Вместо этого предлагается использовать более спокойный способ – обычный распылитель с чистой водой. Для этого достаточно слегка опрыскать осу мелкими каплями, не направляя сильную струю. По данным публикации, насекомые воспринимают подобные брызги как начало дождя и часто улетают обратно в гнездо.

При этом авторы подчеркивают, что использовать можно только чистый пульверизатор. Если емкость ранее применялась для бытовой химии, дезинфицирующих средств или инсектицидов, остатки веществ могут нанести вред насекомым.

В материале также приводятся другие домашние способы, которые могут помочь сократить количество ос возле стола. Один из них – использование гвоздики. Несколько бутонов советуют положить в небольшую емкость с водой и оставить рядом с едой. Запах гвоздики считается неприятным для ос.

Еще одним средством называют кофейную гущу или молотый кофе. Его предлагают поместить в огнеупорную емкость и осторожно поджечь. Медленно тлеющий кофе выделяет запах, который, как утверждается, способен отпугивать насекомых. При этом в публикации отдельно отмечается необходимость соблюдать меры пожарной безопасности и не оставлять такой способ без присмотра.

Авторы статьи также обращают внимание, что ос привлекают не только продукты, но и сладкие ароматы духов или косметики. Поэтому для отдыха на открытом воздухе рекомендуется выбирать нейтральные или неароматизированные средства.

В публикации подчеркивается, что спокойное поведение остается главным правилом при появлении ос, особенно если рядом находятся дети или люди с аллергией на укусы насекомых.

Ранее ученые объяснили, что осы, живущие колонией, могут стать проблемой, если их гнезда расположены слишком близко к жилым помещениям. Земляные осы могут стать реальной проблемой, поскольку гнездятся в земле, часто у каменной стены или у основания деревьев, они не опыляют цветы и очень агрессивны к людям, особенно в конце лета, когда их колония достигает пика численности.

Отметим, с наступлением весны и лета белокрылка, муравьи и тля быстро активизируются и начинают поедать различные растения. Для избавления от них есть несколько решений. Сложнее всего избавиться от белокрылки. Однако есть способы, если вовремя обнаружить вредителя.

