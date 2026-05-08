Почему одежда после стирки остается грязной: дело может быть в одной распространенной ошибке

В таком случае тип ткани и вид вещей также имеют большое значение.

Во время стирки от того, как вы загружаете стиральную машину, зависит, получится ли одежда действительно чистой или на ней останется стиральный порошок или грязь.

Как пишет Good Housekeeping, определить объем загрузки несложно, нужно просто ориентироваться на барабан:

небольшая загрузка: примерно ¼ от общего объема;

средняя загрузка: примерно ½ от общего объема;

большая загрузка: примерно ¾ полного;

очень большая загрузка: полная, но не утрамбованная.

Как для стиральных машин с фронтальной, так и для приборов с вертикальной загрузкой, избегайте прижимания одежды, чтобы она лучше поместилась.

"Вы все равно должны иметь возможность свободно просунуть руку по поверхности, чтобы одежда могла свободно вращаться. Если вам приходится утрамбовывать барабан, чтобы вместить все, это означает, что он уже слишком полный", - добавили в материале.

Кроме того, тип ткани и вид вещей тоже имеют большое значение. Повседневную одежду, такую как футболки и джинсы, в основном можно загружать по стандартным уровням наполнения, однако объемные вещи, такие как одеяла, вкладыши для одеял, пледы и наматрасники, требуют дополнительного пространства.

"Эти вещи значительно расширяются после намокания. Тяжелые, впитывающие материалы, такие как полотенца и флис, также становятся намного тяжелее во время цикла. Для любой из этих вещей часто лучше оставлять барабан заполненным примерно на половину или две трети", - посоветовали в публикации.

Почему объем загрузки имеет значение?

Стирка - это не просто замачивание одежды в воде, но и движение. Во время вращения барабана вещи поднимаются и опускаются, что помогает моющему средству и воде охватить каждую поверхность.

"Если в машине слишком много вещей, это движение ограничивается, что может привести к накоплению грязи и моющего средства. Со временем перегрузка может также вызвать чрезмерную нагрузку на стиральную машину, что ускоряет ее износ", - объяснили в материале.

Если вы не знаете, не перегрузили ли машину, в большинстве случаев есть четкие признаки. На одежде могут появиться сухие пятна, где вода так и не достигла ткани, или она может казаться грязной или покрытой налетом.

Также вы можете заметить чрезмерное сминание или сбивание, или даже предупреждение о "нарушении баланса" во время цикла - это еще один распространенный признак того, что в барабане не было достаточно места для нормального движения.

Другие советы экспертов

