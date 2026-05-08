Кроссоверы раскупают как бизнес, так и частные покупатели: ТОП-5 моделей в Украине

В апреле автопарк Украины пополнился на 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Из общего количества 66% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, тогда как 34% пришлось на юридических лиц. По сравнению с апрелем 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка сократились на 1%, тогда как в корпоративном сегменте выросли на 13%.

Как в частном, так и в корпоративном сегментах лидерами в очередной раз стали кроссоверы, которые украинцы ценят в первую очередь за универсальность.

Самой популярной моделью у частных покупателей является Toyota RAV4. Автомобиль традиционно пользуется большой популярностью в Украине благодаря экономичным гибридным силовым установкам и отличной адаптации к отечественным дорогам.

ТОП-5 новых автомобилей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:

1. Toyota RAV4 - 291 шт.;

2. Hyundai Tucson - 179 шт.;

3. BMW 3 - 139 шт.;

4. Renault Duster - 130 шт.;

5. Mazda CX-5 - 124 шт.

Что касается юридических лиц, то среди них самым популярным остается Renault Duster - доступный и надежный автомобиль, который с легкостью преодолевает ямы, бордюры и бездорожье.

ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение юридические лица:

1. Renault Duster - 449 шт.;

2. Škoda Kodiaq - 67 шт.;

3. Toyota RAV4 - 66 шт.;

4. Volkswagen Touareg - 62 шт.;

5. Citroën C-Elysée - 51 шт.

Недавно стало известно, что в апреле в Украине зарегистрировали 9 122 электромобиля. В частности, китайские электрокары захватывают рынок Украины.

Главными тенденциями месяца эксперты называют переориентацию покупателей с дорогих импортных машин на внутренний рынок перепродажи, а также укрепление позиций китайских автопроизводителей по сравнению с европейскими брендами.

Сообщалось также, что в прошлом месяце было заключено 74 914 договоров купли-продажи подержанных автомобилей на внутреннем рынке. Среди моделей лидером выступает легендарный Volkswagen Passat, который эксперты Института исследований авторынка назвали "главным автомобилем страны".

