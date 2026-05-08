В этих 11 фруктах и овощах обнаружено наибольшее количество пестицидов, – исследование

Легко предположить, что все неорганические продукты подвергаются воздействию пестицидов. Но на самом деле некоторые фрукты и овощи содержат значительно больше этих потенциально вредных химических веществ, чем другие, пишет Real Simple.

Издание объясняет, что такие факторы, как опрыскивание яблок после сбора урожая или тонкая кожица персиков, могут существенно повлиять на то, сколько остатков пестицидов остается в продуктах к тому моменту, как они попадают на ваш стол.

Указывается, что каждый год Экологическая рабочая группа (EWG) публикует список "Грязная дюжина", чтобы выделить, какие фрукты и овощи являются "самыми грязными" на основе текущих исследований.

В статье говорится, что хотя эксперты по питанию сходятся во мнении, что употребление продуктов гораздо полезнее, чем их избегание, издание попросило их поделиться несколькими простыми советами по подготовке, чтобы помочь уменьшить потенциальное воздействие.

Приводится список фруктов и овощей, в которых больше всего пестицидов:

1. Шпинат

В сыром шпинате "по весу содержится больше остатков пестицидов, чем в любом другом виде овощей и фруктов".

"Замороженный шпинат – это экономичный вариант с меньшим содержанием пестицидов и такой же питательной ценностью. Если покупаете обычный шпинат, хорошо его промойте. Исключение из этого правила – если шпинат уже промыт. Не промывайте его еще раз, так как, вероятно, вы внесете бактерии", – диетолог Линдси Малоун.

2. Капуста кале, капуста коллард и салатная горчица

В ходе тестирования организация EWG обнаружила, что более 50 % образцов капусты кале содержали "пестицид, который, вероятно, вызывает рак". Что касается других листовых овощей, то к группе повышенного риска также относятся капуста коллард и листья горчицы.

Малоун советует покупать органическую капусту кале, когда это возможно, или же добавлять в рацион более дешевые овощи.

3. Клубника

Приводятся данные, что среднестатистический американец потребляет примерно восемь фунтов свежей клубники в год, тем самым увеличивая потребление различных пестицидов.

"Если свежие органические продукты не вписываются в ваш бюджет, выбирайте замороженную органическую клубнику", – советует Малоун.

4. Виноград

Виноград – еще один фрукт, который постоянно занимает высокие места по уровню содержания пестицидов, отчасти из-за того, что его тонкая кожица и грозди затрудняют тщательную очистку.

"Если вы покупаете обычный виноград, тщательно его промойте и чередуйте с фруктами с меньшим количеством остатков пестицидов, такими как бананы или ананасы", – советует диетолог.

5. Персики и нектарины

Оба вида косточковых фруктов, как правило, содержат более высокие уровни химических веществ, причем персики, вероятно, несколько превышают нектарины из-за своей нежной, опушенной кожицы.

"Нектарины и персики имеют тонкую кожицу и более подвержены накоплению пестицидов", – рассказала диетолог Дебби Бессен.

Она также советует покупать органические персики и нектарины, но если вы купили неорганические фрукты, их следует тщательно промыть и, по желанию, замочить в воде с пищевой содой или уксусом.

6. Вишня

"Отваривание, бланширование и обжаривание фруктов и овощей может уменьшить содержание пестицидов", – говорит Бессен.

В то же время она добавляет, что это также может привести к потере питательных веществ.

Диетолог советует приготовить из вишни компот или добавить ягоды в йогурт или овсянку.

7. Яблоки

Издание отмечает, что яблоки после сбора урожая "обливают химикатами". Поэтому стоит выбирать органические фрукты или тщательно их мыть перед употреблением.

Если вы особенно обеспокоены этим вопросом, Бессен рекомендует снимать кожуру, что может значительно уменьшить содержание пестицидов.

8. Ежевика

"Ежевика – нежный, очень пористый плод, и в нем постоянно обнаруживают остатки различных пестицидов", – рассказала шеф-повар Йоханна Гелригл.

Она также советует употреблять органические плоды, но если такой возможности нет, тогда следует замочить ежевику в растворе пищевой соды и воды (примерно 1 чайная ложка соды на стакан воды), чтобы эффективнее растворить некоторые поверхностные остатки, чем просто водой.

9. Груша

Организация EWG называет груши одним из наиболее загрязненных пестицидами фруктов.

"На кожуре груш, как правило, остаются остатки пестицидов, поэтому я предпочитаю органические, когда знаю, что буду есть их сырыми", – говорит Хэлригл.

10. Картофель

"Картофель – это основной продукт питания, но в то же время это корнеплод, который может впитывать пестициды из почвы и во время послеуборочной обработки", – говорит Хелригл.

Если вы готовите блюда из неорганического картофеля, например, картофельное пюре, где кожура часто не нужна, Хелригл говорит, что очистка после замачивания в пищевой соде может значительно уменьшить контакт с поверхностью.

11. Черника

В голубике обнаружены следы нескольких токсичных пестицидов.

"Голубика снова попала в список из-за количества и видов обнаруженных остатков пестицидов, а ее естественное восковое покрытие может удерживать вещества, попадающие на поверхность", – предупреждает Гелригл.

Полезные советы

