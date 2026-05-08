Как установить солнечную панель в квартире и сколько электроэнергии она дает: реальный опыт

Специального разрешения на установку небольшой солнечной панели получать не нужно.

У некоторых зарядных станций есть функция совместимости с внешней солнечной генерацией. Солнечную панель можно подключить напрямую - и EcoFlow автоматически начинает преобразовывать солнечную энергию в заряд для батареи. Об этом рассказала корреспондентка УНИАН в своей статье.

По ее словам, в быту это работает довольно просто: днем панель генерирует электроэнергию, станция накапливает ее или сразу отдает на подключенные приборы, а вечером этот запас можно использовать уже независимо от сети.

"Сейчас подобные устройства продаются по цене 4100-4400 гривень. Подбирать панель к станции следует по определенным параметрам. Ее мощность составляет 450 ватт - оптимально для зарядной станции и простых бытовых нужд. В солнечные дни в реальных условиях она обычно выдает около 360 Вт, хотя в пиковые моменты генерация может приближаться к номинальным значениям", - отметила она.

Журналистка поделилась, что главной проблемой стал именно монтаж панели.

"Найти мастера, который бы выполнил монтаж панели на внешней стороне балкона, оказалось сложно. Один из них назвал заоблачную цену - в четыре раза выше стоимости самой панели. Другой, оценив объем работ, отказался", - говорится в отзыве.

Отдельные организации изготавливают металлические конструкции для крепления солнечных панелей, где можно сделать соответствующий заказ. Но осуществлять монтаж при этом нужно самостоятельно, что и было сделано.

Что нужно учесть

По ее словам, после подключения к EcoFlow станция сразу начала свою работу по генерации доступной энергии, но обязательно нужно учесть ряд факторов:

"Во-первых, важен этаж вашей квартиры. На верхних этажах с открытым доступом к солнцу панель работает значительно эффективнее. Даже частичное затенение - от соседнего дома, деревьев или конструкций балкона - может заметно снижать генерацию. Во-вторых, важное значение имеет сторона света, на которую выходит ваш балкон. Лучше всего ориентировать панели на юг, чтобы они были наиболее эффективными".

Она утверждает, что специального разрешения на установку небольшой солнечной панели получать не нужно: достаточно лишь оценить соответствие помещения для установки панели, иметь необходимый бюджет, справиться с монтажом.

Какие преимущества дает солнечная панель

Корреспондентка рассказала, что сейчас в солнечные весенние дни, примерно с 12 до 18 часов, она генерирует около 360 Вт, что позволяет достаточно быстро заряжать станцию. Они решили попробовать, как будет выглядеть жизнь с тандемом EcoFlow и солнечной панели.

"После 11 часов, когда солнце переходит на ту сторону, где расположена панель, мы подключаем питание квартиры к зарядной станции, которая, в свою очередь, получает солнечную энергию. И этого хватает на подавляющее большинство повседневных нужд. Станция, благодаря солнечной генерации, полностью обеспечивает стандартную работу роутера, света, холодильника, компьютера и телевизора, зарядку гаджетов (потребление при этом составляет до 200 Вт), - пишет она.

По ее словам, вскипятить чайник, приготовить кофе в кофемашине, погладить одежду отпаривателем или разогреть еду в микроволновке - все это станция "выдерживает" и затем быстро восстанавливает свой заряд. Даже короткий цикл стирки в стиральной машине при невысокой температуре вполне возможен.

В то же время, эффективность такой системы сильно зависит от сезона:

"Если весной и летом панель может давать сотни Ватт генерации в течение нескольких часов, то зимой ситуация кардинально иная: короткий световой день, облачность и низкое положение солнца могут снижать выработку в несколько раз. Поэтому в зимние месяцы солнечная панель в квартирном формате вряд ли сможет полноценно покрывать значительную часть бытовых потребностей, однако все равно способна поддерживать базовый заряд станции во время отключений".

Подойдет ли такое решение всем

Журналистка предупредила, что критически важны сторона дома, доступ к прямому солнцу и отсутствие постоянной тени от соседних зданий или деревьев. В квартирах с окнами на север или без достаточного солнечного освещения эффективность панели может быть настолько низкой, что экономический смысл ее установки почти исчезает.

"В итоге солнечная панель в квартире не стала для нас способом полностью отказаться от электросети или мгновенно "окупить" вложенные средства. Наша суммарная инвестиция в панель и систему креплений составила 6400 гривень. Это не считая стоимости работы монтажника и зарядной станции. При общей сумме счета за свет в 1400 гривень мы окупим эти расходы не сразу (точно узнаем объем экономии в конце месяца)", - добавила она.

