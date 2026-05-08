Как определить дурака по одной фразе: психолог назвала классические признаки

Низкий уровень интеллекта проще всего заметить по отсутствию у человека критического мышления.

Высокий уровень интеллекта не делает человека автоматически хорошим. Так же, как и не каждый дурак является негодяем. Однако вы, наверное, хотите понимать, насколько адекватно ваш собеседник воспринимает мир, независимо от его человеческих качеств.

Дипломированный психолог Мариелиса Реес в авторской статье для издания YourTango опубликовала подборку типичных фраз, которые, по ее мнению, обычно свидетельствуют о низком уровне интеллекта человека. Автор подчеркнула, что эти фразы в первую очередь указывают на то, что кому-то не хватает навыков критического мышления, особенно при анализе собственного поведения.

Вот 10 типичных фраз, которые указывают на не слишком высокий уровень интеллекта:

Видео дня

"Я видел это в соцсетях". Автор пишет, что чрезмерное доверие к информации из соцсетей без проверки источников может быть признаком поверхностного мышления.

"Какое это имеет значение?" В публикации отмечается, что такая фраза часто демонстрирует нежелание понять чужую позицию или эмоции. Автор утверждает, что люди с высоким уровнем интеллекта обычно стараются выслушать собеседника, даже если не согласны с ним.

"Мне не нужно об этом думать, я просто знаю". Как рассказывает автор, чрезмерная уверенность в своих убеждениях без анализа ситуации может свидетельствовать не о силе характера, а о неосмотрительности.

"Это же очевидно!" Издание пишет, что люди часто переоценивают собственное понимание ситуации и не учитывают, что для других определенные вещи могут быть не такими однозначными.

"Мне все равно, правда это или нет". Нежелание принимать неприятную правду и закрытость к новой информации часто указывает на низкий уровень интеллекта.

"Я всегда был таким". По словам автора, люди нередко используют эту фразу для оправдания токсичного или проблемного поведения. В материале отмечается, что способность меняться и признавать собственные ошибки является признаком зрелости.

"У меня нет времени об этом думать". В публикации отмечается, что избегание сложных тем или эмоций не способствует личностному развитию. Автор утверждает: люди, способные к самоанализу, обычно не игнорируют неприятные мысли, а пытаются их осмыслить.

"Это просто хейтеры". Издание обращает внимание, что не вся критика является проявлением ненависти или зависти. Поэтому, если человек отказывается воспринимать критику и списывает ее на "хейтеров", это точно не свидетельствует о высоком интеллекте.

"Ну, мне же это помогло". Автор пишет, что люди часто забывают: их личный опыт не является универсальным, и определенный результат не обязательно является следствием тех действий, о которых говорит человек.

"Я не обязан ничего объяснять". В материале отмечается, что нежелание объяснять свои поступки может свидетельствовать об отсутствии рациональных аргументов или же просто элементарного уважения к собеседнику.

Другие интересные публикации на тему психологии

Как писал УНИАН, психологи считают, что очень высокий IQ может не только помогать человеку, но и усложнять его жизнь. По словам экспертов, люди с IQ выше 120 часто чувствуют себя оторванными от окружающих, могут страдать от депрессии или оставаться в токсичных отношениях из-за страха потерять эмоциональную и интеллектуальную связь.

Также мы рассказывали, что отсутствие близких друзей или партнера во взрослом возрасте часто связано не с асоциальностью, а с детским опытом, который научил человека избегать эмоциональной близости ради самозащиты. Люди с так называемым уникальным типом привязанности могут быть доброжелательными и социально активными, но в то же время не доверяют другим и чрезмерно полагаются только на себя.

Вас также могут заинтересовать новости: