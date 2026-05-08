Пресс-секретарь Белого дома родила дочь (фото)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о рождении дочери. Девочка появилась на свет 1 мая и получила имя Вивиана.

О пополнении в семье Левитт рассказала в соцсетях. Вместе с мужем Николасом Риччо они также воспитывают маленького сына Нико. Накануне родов пресс-секретарь ушла в декретный отпуск.

В своем посте Левитт призналась, что рождение дочери стало для семьи большой радостью.

"1 мая Вивиана, или просто "Виви", присоединилась к нашей семье, и наши сердца мгновенно наполнились любовью. Она идеальна и здорова, а ее старший брат с радостью адаптируется к жизни с новорожденной сестренкой", – написала она.

Также пресс-секретарь поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время беременности молитвами и пожеланиями.

Пока Левитт находится в отпуске, брифинги для журналистов в Белом доме проводит госсекретарь США Марко Рубио. Во время одного из последних общений с прессой Рубио пошутил об атмосфере на брифингах, назвав их "хаосом".

"Это хаос, ребята", – сказал госсекретарь журналистам.

Что предшествовало

О том, что Левитт уходит в декретный отпуск, стало известно в конце апреля. В администрации пока не называют имя официального преемника Левитт. Ожидается, что брифинги будут периодически проводить такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент Джей Ди Венс. Сроки пребывания пресс-секретаря в декрете также остаются неизвестными.

