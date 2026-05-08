Фисташки резко подорожали из-за войны в Иране: на что переходят потребители

Цена на фисташки достигла максимума за последние 8 лет на фоне обострения войны США против Ирана. Подорожание уже повлияло как на пищевую промышленность, так и на потребителей.

Как сообщает UkrAgroConsult, из-за войны между странами стоимость фисташек резко выросла. Благодаря своему уникальному вкусу этот продукт остается практически незаменимым в розничной торговле. Однако в пищевой промышленности, особенно в производстве сладостей и мороженого, фисташки уже начали активно заменять другими ингредиентами.

По данным аналитиков, в 2025 году около 10% потребительского спроса сместилось в сторону очищенного фундука и грецких орехов. Эти продукты считаются более доступными.

Наиболее популярной альтернативой фисташкам остается миндаль. В пищевой промышленности также рассматриваются кешью и тыквенные семечки как возможная замена дорогому продукту, пишет Agrarszektor.

Отмечается, что спрос на кешью на мировом рынке остается стабильно высоким, несмотря на изменения цен и ситуацию в международной торговле.

Почему дорожают фисташки

Цены на фисташки растут, поскольку Иран является одним из крупнейших экспортеров этих орехов в мире. А на фоне войны иранские власти запретили экспорт продовольствия для стабилизации внутреннего рынка.

В целом же 70-80% мирового рынка фисташек контролируют США и Иран, поэтому осложнения в любой из этих стран сказываются на отрасли в целом.

Война в Иране: последствия

Главным последствием войны в Иране стало подорожание нефти. Иранские власти заблокировали Ормузкий пролив, который является одним из важнейших морских торговых маршрутов мира. Через него проходит значительная часть мировой нефти и сжиженного газа. Через пролив до войны ежедневно транспортировалось около 20% мировой нефти.

