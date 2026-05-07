Россия объявила о 'перемирии' на 9 мая

Минобороны РФ снова пригрозило массированным ударом по Киеву в случае попыток Украины сорвать празднование 9 Мая в Москве.

Минобороны РФ в одностороннем порядке объявило о перемирии с 8 по 10 мая и еще раз пригрозило массированным ударом по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать парад в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины", - заверили в Минобороны.

Ведомство призвало украинскую сторону последовать примеру. Войска РФ также "дадут адекватный ответ" при нарушении ВСУ перемирия на фронте и ударах по российским городам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет "действовать зеркально" в ответ на несоблюдение Россией режима тишины, а РФ "переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю Россию", ведь взимает туда большинство ПВО. Президент подчеркивал, что это создает "дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций".

