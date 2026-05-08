Какую спичку нужно перетащить и куда: быстрый тест на интеллект

Сможете ли вы справиться с новым испытанием от УНИАН?

Головоломки, различные ребусы и оптические иллюзии на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью. С такими умственными задачками мы знакомимся еще в школе, но даже во взрослом возрасте их интересно решать.

Решение головоломок – это не только способ скоротать время или отвлечься от повседневных проблем и задач. Это также довольно мощный тренажер для мозга. При решении головоломок задействуется ваше логическое и критическое мышление, пространственное воображение, креативность и т. д.

УНИАН подготовил для своих читателей новый интересный вызов. Готовы проверить свои способности?

Мы создали изображение, где с помощью спичек выложено математическое выражение 6+1=12. Очевидно, что здесь есть ошибка, и именно ее вам нужно исправить.

Вы можете переставить только одну спичку, чтобы равенство стало правильным. Менять можно как числа, так и знаки. Однако времени на ответ будет мало – всего 8 секунд. Поэтому советуем ни на что не отвлекаться.

Включайте таймер и скорее приступайте к поиску ответа. Время пошло!

Что ж, 8 секунд, отведенных на решение этой задачи, уже истекли. Смогли ли вы справиться с задачей? Если да, у вас хорошо развита логика и пространственное воображение.

Ответ на головоломку заключается в одном простом движении. Вам нужно было превратить 6 в 5, а лишнюю спичку подставить к 1 так, чтобы образовалась цифра 7.

Тогда вы бы получили выражение 5+7=12, которое было бы математически правильным.

Головоломки со спичками – другие задачи от УНИАН

Проверьте свои навыки в сложном задании, где нужно исправить ошибку в равенстве 61+43=103. Для этого вам можно переставить только одну спичку.

Или же можете попробовать составить 7 квадратов с помощью спичек. В этом задании есть несколько возможных решений.

