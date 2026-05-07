Свежее поражение носителя 'Калибров': эксперты обратили внимание на важный нюанс

Гештаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в Каспийском море, вблизи военно-морской базы "Каспийск", нанесли удар по российскому малому ракетному кораблю проекта 22800 "Каракурт", примерно в 800 км от государственной границы Украины.

Как отмечает издание "Дифенс Экспресс", какой именно корабль проекта 22800 "Каракурт" был поражен, пока неизвестно.

"Но, стоит отметить, что после того, как ВСУ сначала в ноябре 2023 года фактически уничтожили в Керчи "Аскольд" этого же проекта, а затем в мае 2024 года в бухте Севастополя потопили "Циклон", рашисты были вынуждены в спешке спасать свои корабли в Каспийском море. Тогда в Каспийское море были переведены корабли "Амур" и "Туча". Кроме того, не исключено, что в Каспийском море сейчас может находиться еще и "Тайфун", который был спущен на воду только в 2024 году в Зеленодольске в Татарстане", - пишут эксперты.

По их словам, был поражен один из этих трех кораблей. Для удара были применены неназванные беспилотники. Судя по интерфейсу на опубликованных фотографиях, этим беспилотником является FP-1.

Отмечается, что малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" способен нести до 8 крылатых ракет "Калибр" или сверхзвуковых противокорабельных ракет П-800 "Оникс". Там напомнили, что с Каспийского моря россияне уже неоднократно наносили удары по Украине именно крылатыми ракетами "Калибр".

Также корабли проекта 22800 "Каракурт" вооружены 76,2-мм автоматической пушкой АК-176МА. Для защиты от воздушных целей они вооружены зенитно-ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ". Аналитики пишут:

"Однако, несмотря на наличие "Панциря" на борту, от украинских дальнобойных беспилотников он не помог. Пока неизвестна степень повреждений, но учитывая, что FP-1, вероятно, нес боевую часть массой около 60 кг, то "Каракурту" придется пойти на долгосрочный ремонт".

Что касается других характеристик кораблей проекта 22800 "Каракурт", то они следующие: полное водоизмещение 870 тонн, длина 67 метров, ширина 11 метров, максимальная скорость до 30 узлов (55 км/ч). Они оснащены дизельной силовой установкой, а также тремя дизельными генераторами по 315 кВт каждый.

По словам экспертов, на фотографиях можно заметить некий дымовой шлейф, который тянется за судном и выходит из борта.

"Сначала может показаться, что это последствия попадания беспилотника, однако на самом деле это выхлоп из дизельных генераторов, который так выглядит с тепловизионной камеры беспилотника", - добавили они.

