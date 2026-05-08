Бадрак назвал три ключевых составляющих на пути к завершению войны и деоккупации

Одним из элементов являются ракеты, отмечает эксперт.

Атака Украины на Москву стала бы для России и правителя РФ Владимира Путина серьезным психологическим ударом. Но цель Украины заключается в том, чтобы остановить войну, и есть три важных элемента на этом пути, сказал в интервью "Радио Свобода" военный эксперт Валентин Бадрак.

"Нам часто говорят, что вместо того, чтобы атаковать Москву, лучше использовать эти силы для атак на заводы, которые производят ракеты и дроны. Но в данном случае нужно очень хорошо подумать, потому что если запустить, условно говоря, 200–300 дронов на Москву во время парада, то, как минимум, Путин окажется перед дилеммой: либо укрыть людей в бомбоубежище и сорвать парад, либо подвергнуть их жизни большой опасности. Это очень сильный психологический удар. Это стратегический удар по психике врага. Поэтому здесь нужно хорошо подумать", – подчеркнул он.

Однако для решения главной задачи – деоккупации территорий и прекращения боевых действий – есть несколько других путей. Один из них – удары с применением мидлстрайк-дронов, говорит Бадрак.

"Сейчас нужны дроны с 50–100 килограммами боевой части и дальностью до 350 километров. Пункты управления, логистика, штабы – их отодвинули от линии боевого столкновения. Я знаю, что командующий Силами беспилотных систем уже как-то заявил о том, что он хотел бы включить "мидлстрайк"-дроны в "килл-зону", – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что быстро создать "килл-зону" аж на 350 километров не удастся. Но можно реализовать создание "серой зоны" на те же 350 километров, где все будет под угрозой. И для этого необходимы десятки тысяч "мидлстрайк"-дронов.

"Я еще раз хочу сказать, что это сложнее, чем "дипстрайк", потому что преодоление фронтовой зоны требует ретрансляторов, сопровождения разведывательных дронов и довольно дорогих, таких как Shark, Leleka и других, которые могут сопровождать на 100 километров. Но это сопровождение только на 100 км, дальше дроны "мидлстрайк" могут лететь самостоятельно на 350 км, например. Выбивание логистики – это путь к деоккупации. Это один важный момент", – пояснил Бадрак.

Вторым элементом, по мнению эксперта, является вопрос ракет. Украинская баллистика в целом требует значительной доработки, говорит он.

По словам Бадрака, здесь есть два пути: либо ускоряться самостоятельно, либо пытаться войти в альянс с Францией и Германией, которые уже решили работать над ракетой дальностью 2 тысячи километров. Кстати, как отметил собеседник издания, Украина уже вошла в союз с Германией и Норвегией в вопросе производства дронов.

Третий вопрос – это мультидоменные беспилотные системы. Речь, например, о подводных дронах, которые всплывают и запускают авиационные дроны.

"Плюс выход в космос – также очень важен для нас. Хочу напомнить, что Россия уже запустила около десятка разведывательных спутников только в этом году", – резюмировал Валентин Бадрак.

Вооруженные силы Украины поразили еще один носитель ракет "Калибр". Речь идет о корабле проекта 22800 "Каракурт". Примечательно, что это произошло в районе пункта базирования "Каспийск". Степень повреждений пораженного корабля выясняется.

Кроме того, дроны во второй раз за семь дней атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о предприятии "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

