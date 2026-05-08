'Все, что движется, гибнет': в The Telegraph описали новую реальность войны дронов в Украине

Издание отмечает, что война с использованием БпЛА делает традиционную пехоту устаревшей.

Большая война в Украине длится более четырех лет, и за это короткое время характер ведения боевых действий претерпел серьезные изменения. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Бен Обес-Джекти.

По его словам, до начала конфликта принципы ведения боя на уровне пехотного взвода практически не менялись со времен Второй мировой войны. Более того, общая концепция маневренной войны, согласно которой пехота действует во взаимодействии с авиацией, танками и артиллерией, также оставалась неизменной на протяжении столь же длительного периода.

"Во время войн в Ираке и Афганистане были внесены тактические коррективы для противодействия угрозам, характерным для этих театров военных действий, в частности от самодельных взрывных устройств, но эти изменения были усовершенствованием техник патрулирования, разработанных британской армией в течение нескольких десятилетий в Северной Ирландии. Это были модификации, направленные на противодействие угрозе. Основные принципы и тактика ведения боя под огнем оставались неизменными", - подчеркнул автор материала.

Видео дня

В начале войны в Украине в основном придерживались принципов маневренной войны, эффективно используя предоставленное Киеву оборудование, а именно танки, бронетранспортеры, гусеничную артиллерию. Но внедрение и стремительное развитие БпЛА с тех пор привели к кардинальным изменениям в тактике пехоты, которая в настоящее время несет подавляющее большинство потерь таким образом, который до сих пор является необычным для мира, отметил Бен.

"Сегодня украинский фронт - это зона шириной 16 километров и длиной 1200 км, усеянная датчиками, где все, что движется на открытой местности, гибнет за считанные минуты. Это обусловило необходимость совершенствования теплового и спектрального маскирования для устранения этих уязвимых мест. Перемещение на уровне взвода и отделения было заменено осторожными парами или одиночными лицами, которые избегают обнаружения. Сама суть того, чем гордится пехота - скорость, агрессивность, импульс - граничит с устареванием", - объяснил обозреватель.

В то же время недавно министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал в соцсетях видео, которое безжалостно показало ужасы современной войны. На кадрах можно увидеть, как дроны поодиночке нацеливаются на российских оккупантов.

"Как бывший офицер пехоты, я могу сказать, что это кардинально отличается от всего, что я пережил в Ираке или Афганистане. Это жестокое и мучительное зрелище. Украина является барометром того, в каком направлении развивается современная война. Учитывая сообщения о том, что одноразовые ударные дроны на базе искусственного интеллекта уже используются, летают и обнаруживают цели по собственному алгоритму, будущее уже наступило", - подчеркнул Обес-Джекти.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Украине создали реактивный перехватчик "Шахедов" с максимальной скоростью 320 км/ч. Речь идет о дроне "Чаклун", который создан для уничтожения разведывательных БПЛА и ударных "Шахедов".

Беспилотник может запускаться с катапульты и работать на высоте до 6000 метров. Его дальность составляет до 30 км в связке с радарами класса RADA.

Также Forbes писал, что украинские дроны научились выжигать врага изнутри зданий. По информации издания, теперь украинские операторы дронов могут залетать прямо в окна и маневрировать между комнатами, чтобы найти противника в укрытии.

Для таких операций используют даже тактику "парной работы". Один дрон может пробить отверстие в стене или разбить стекло, а второй залетает в эту щель для нанесения удара.

Вас также могут заинтересовать новости: