Как ухаживать за бархатцами в мае, чтобы они цвели весь сезон

Бархатцы по праву заслуживают своего места в саду с конца весны. Это яркие, неприхотливые и надежные цветы, они начинают разрастаться уже в мае. Уделив им немного внимания сейчас, можно получить продолжительное и обильное цветения до конца сезона, пишет Homes and Gardens.

Поздней весной цветы завершают адаптацию и начинают настоящее цветение. Если правильно провести обработку в мае, то вы заметите разницу позже: более крепкие растения, более насыщенный цвет и цветение, которое длится гораздо дольше, чем можно было бы ожидать.

Стоит упомянуть и практическую сторону вопроса. Бархатцы часто используют в садах для отпугивания вредителей из -за их сильного запаха, который помогает предотвратить рытье нор и повреждение клумб, поэтому они так же полезны, как и красивы.

Если ваши бархатцы все еще находятся в горшках, как рассада, то май – самое время пересадить их на постоянное место. Но должны пройти все заморозки.

Бархатцы прекрасно растут и в горшках. Это делает их особенно подходящими для небольших садов, патио или любого другого места, где вы хотите создать яркий цветовой акцент прямо на виду.

Они лучше всего растут на полном солнце, поэтому стоит выбрать самое светлое и теплое место. Именно тепло и свет стимулируют их цветение, и чем больше того и другого они получают, тем лучше будут расти. Если вы задаетесь вопросом, где посадить бархатцы в огороде, идеальными местами будут края грядок, дорожки и промежутки между культурами, где они смогут поддерживать соседние растения, не мешая им. Небольшое внесение компоста в бедную почву поможет им прижиться, но избегайте слишком богатой почвы – бархатцы, как правило, наращивают цветы, а не листву, на бедной почве.

Одно из качеств, которое садоводы часто ценят в бархатцах, – это их полезность. Бархатцы – отличные растения-компаньоны, а их аромат часто используется для отпугивания распространенных садовых вредителей. Их также иногда высаживают как простой, естественный способ отпугнуть белок и других мелких посетителей, которые склонны копать или рыться в клумбах.

Формирование кустов

Один из самых простых, но эффективных способов сформировать кусты бархатце – прищипнуть верхушки молодых кустиков в мае. Поначалу это может показаться немного нелогичным, словно вы их сдерживаете, но на самом деле это дает прямо противоположный эффект.

Стимулируя раннее ветвление растения, вы получите гораздо более пышное и сбалансированное растение. Вместо нескольких высоких, слегка вытянутых стеблей вы получите густое, хорошо сформированное растение с гораздо большим количеством цветов, которое по-настоящему заполнит бордюры и контейнеры по мере развития сезона.

Как ухаживать за бархатцами

Когда дело доходит до полива, то главное – это баланс. Они не любят крайностей ни в одну, ни в другую сторону, поэтому с наступлением теплой погоды в мае, когда они начнут приживаться, им потребуется регулярный уход, но без излишнего полива.

Лучше всего поливать растения обильно, когда верхний слой почвы начинает подсыхать, а не делать это часто и небольшими порциями. Более глубокий полив способствует развитию более сильной корневой системы и повышает общую устойчивость растений. Если вы выращиваете их в контейнерах, стоит проверять их состояние чаще, так как почва в горшках может пересыхать гораздо быстрее, чем на грядках, особенно на прямом солнце.

После того как ваши бархатцы приживутся, стоит начать легкую подкормку, чтобы обеспечить стабильное цветение в течение летних месяцев. На этом этапе обычно более чем достаточно сбалансированного жидкого удобрения каждые две недели. Может показаться, что чем больше подкормки, тем больше цветов, но с бархатцами это редко бывает так. Перекорм, как правило, стимулирует рост листьев вместо цветения.

Если вы возьмете за правило удалять отцветшие бутоны бархатцев на ранней стадии их цветения, вы заметите существенную разницу в продолжительности их цветения. Простое удаление увядших соцветий предотвращает затраты энергии растения на образование семян и стимулирует его к появлению новых цветов.

Из вредителей на ранней стадии роста чаще всего встречаются тля, которая часто появляется на молодых, мягких побегах. С ней обычно легко справиться, если обнаружить ее на ранней стадии.

Часто достаточно быстрого ополаскивания водой или бережного удаления, прежде чем они превратятся в более серьезную проблему. В целом, здоровые, правильно расположенные бархатцы удивительно устойчивы, поэтому правильный уход в мае имеет такое большое значение в дальнейшем.

Больше советов об уходе за бархатцами

Напомним, что опытные садоводы отмечают, что без ухода даже эти неприхотливые цветы могут быстро увянуть. На них становится все меньше цветов, они вытягиваются, а побеги полегают. Поэтому регулярное удаление увядших цветков - важнейшая задача, которая позволит иметь пышный кустик. Надо удалять с растения старые, увядшие и уже начавшие засыхать цветки. Такие цветы имеют оттенок старой бумаги и их легко заметить.

