В МИД поймали помощника Путина на лжи в отношении Украины: его выдало всего одно слово

Москва стремится к передышке, а не к миру, отметил Тихий.

Помощник российского диктатора Владимира Путина – Владимир Ушаков показал истинное отношение Москвы к мирному урегулированию войны. На лжи его поймал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В посте на платформе Х представитель дипломатического ведомства привел цитату Ушакова о том, что Украина якобы должна вывести войска из Донбасса, после чего "военные действия приостановятся", а также откроется перспектива для обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования в Украине.

Однако в заявлении помощника Путина есть оговорка по Фрейду, отмечает Тихий. И выдало его всего одно слово.

"Для тех, кто знает русский язык, это настоящая оговорка по Фрейду со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились". Явное признание: Москва стремится к передышке, а не к миру. Лжецы разоблачены", – подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Украины.

Ранее помощник Путина Ушаков призвал к "эвакуации Киева" на 9 мая. В Кремле в очередной раз пригрозили "ударами возмездия" в случае атак во время объявленного Россией одностороннего "перемирия". Примечательно, что Украина ввела режим тишины с 6 мая, но РФ продолжила наносить удары по мирным городам и убивать украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина не раз предлагала России прекратить огонь. Для россиян же важно спокойно провести парад и вернуться к войне. Глава государства добавил, что Украина "не рекомендует" представителям близких к России государств находиться в Москве в эти дни.

