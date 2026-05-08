Россия даже не делает вид, что не собирается прекращать огонь, - Зеленский

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что со стороны России не было даже имитационной попытки прекратить огонь. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"В течение прошлой ночи российская армия продолжала наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего - на Славянском направлении", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам президента, оккупанты нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.

"Все это четко свидетельствует о том, что со стороны России даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", - заявил Зеленский.

В то же время в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 8 мая враг атаковал Украину 67-ю "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений - Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях", - добавили в сообщении.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, российскому диктатору Владимиру Путину угрожают нанести удары по центру Киева, если будет попытка сорвать парад 9 мая. В частности, в Кремле призвали к "эвакуации Киева" на 9 мая.

Также Минобороны РФ в одностороннем порядке уже несколько раз объявляло о "перемирии" на 9 мая.

"В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины", - отмечается в сообщении.

