Rheinmetall готов выпускать для Украины до 100 тысяч дальнобойных снарядов в год

Германия профинансирует производство дальнобойных боеприпасов для Украины.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности производить для Украины до 100 тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов ежегодно. Об этом сообщил ресурс German Aid to Ukraine со ссылкой на заявление генерального директора компании Армина Паппергера во время телефонной конференции по итогам первого квартала 2026 года.

По словам главы концерна, ранее Украина запросила поставки 1,2 миллиона артиллерийских боеприпасов увеличенной дальности в год.

Речь идет о 155-мм снарядах, способных поражать цели на расстоянии до 60 километров. Такие боеприпасы предназначены для ударов по объектам в глубине обороны противника.

В публикации отмечается, что Rheinmetall продолжает расширять производство боеприпасов на фоне растущего спроса со стороны Украины и стран НАТО.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин готов профинансировать производство данного типа боеприпасов для Украины.

155-мм дальнобойные снаряды могут использоваться артиллерийскими системами стандарта НАТО, включая PzH 2000, CAESAR и Archer.

Rheinmetall остается одним из крупнейших европейских производителей артиллерийских боеприпасов для Украины и в последние годы существенно увеличил мощности по выпуску крупнокалиберных снарядов.

Ситуация с поставками оружия для Украины

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объяснил, почему не может предоставить Украине необходимое количество оружия, хотя склады в Германии заполнены дефицитными артиллерийскими снарядами. По его словам, причина - нехватка денег для закупки вооружения для Украины.

