Доллар дешевеет в конце недели: курсы валют в банках и обменных пунктах

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 8 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,78 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,69 грн/евро, а курс продажи – 51,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривна также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

В период с 11 по 17 мая не стоит ожидать особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, так же нет весомых предпосылок для заметного снижения курсов или существенного изменения коридоров ежедневных колебаний. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн.

