Дроны на параде в Москве: Селезнев ответил, возможно ли это и где ещё можно 'добавить перца'

Эксперт добавил, что заявления "полупьяного" Медведева не могут запугать украинцев.

Украина может воспользоваться тем, что Россия стянет на 9 мая ПВО в Москву, и нанести удар по предприятиям в регионах, которые работают на войну против нашего государства. Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Я мало верю, что украинские дроны присоединятся к воздушной части парада в Москве на Красной площади. Но мы можем воспользоваться тем, что враг перетянул ПВО ближе к Москве, оголив другие регионы. Там мы можем немного добавить перца россиянам, поразив те объекты, которые работают на войну", – подчеркнул он

По его словам, первые репетиции Силы обороны провели уже 6 и 7 мая.

"Истерические заявления представителей Минобороны, МИД РФ и полупьяного Медведева (речь идет о заместителе секретаря Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве – УНИАН) по поводу того, что они будут бить по центру Киева, – это бред. Они наносят удары не впервые. Мы в этом живем, поэтому надеяться на добрую волю Путина и его окружения, что, если мы не будем стрелять по параду, то они не будут бить по Киеву, – это лишь слова, ведь столица часто подвергалась вражеским ударам", – отмечает Селезнев.

Эксперт заметил, что президент Зеленский своим заявлением об объявлении режима тишины с 6 мая загнал российского диктатора Владимира Путина и его окружение в цугцванг, когда каждый следующий шаг высшего военно-политического руководства России – приближение к пропасти.

При этом Селезнев добавил, что Путин показал миру, что не зря считается военным преступником, ведь 6 мая, когда Зеленский объявил о режиме тишины, было несколько ракетно-дроновых атак.

Парад в Москве и "перемирие"

Несколько дней назад Россия в одностороннем порядке объявила о введении перемирия 8-9 мая. Тогда же Москва сразу пригрозила ударами по Киеву в случае его нарушения.

Примечательно, что на введенный Украиной режим тишины с 6 мая РФ не отреагировала – многие украинцы погибли за последние дни в результате российских атак.

Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что Россия приняла все необходимые меры на случай атак во время парада в Москве 9 мая.

Он сказал, что МИД нотой предупредил аккредитованные в России дипломатические миссии и представительства о заблаговременной эвакуации из Киева. Также он цинично добавил, что Министерство обороны страны-агрессора тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные жители Киева тоже покинули город, если, "не дай Бог, нам придется отвечать на угрозы Зеленского".

