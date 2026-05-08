Главный переговорщик Украины прибыл в США: Зеленский раскрыл его задачи

Рустем Умеров начал серию встреч в США на фоне застоя в мирных переговорах между Киевом и Москвой и новых споров вокруг возможного прекращения огня.

Главный украинский переговорщик, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в Майами для серии встреч с представителями США на фоне фактического застоя мирных переговоров по войне России против Украины.

О визите сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Умеров получил поручение обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения войны.

Как сообщает Reuters, в последние месяцы переговорный процесс практически не продвигался. Переговоры при посредничестве США по ситуации на востоке Украины, в частности в Донецкой области, фактически заблокированы.

Видео дня

Москва требует, чтобы Киев вывел войска с территорий региона, которые России не удалось захватить во время полномасштабного вторжения. Украина же подчеркивает, что не согласится на передачу территорий, находящихся под ее контролем.

"Мы постоянно общаемся с американской стороной и знаем о соответствующих контактах наших партнеров с российской стороной. Мы работаем над тем, чтобы это способствовало приближению достойного мира и обеспечению безопасности", – заявил Зеленский.

США сместили фокус из-за войны в Иране

Киев ожидал, что американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Украину еще в начале весны. Однако, по данным источников, их внимание переключила эскалация войны между США и Ираном.

Первый раунд новых переговоров в США запланирован на четверг. В Белом доме подтвердили встречу Умерова с американскими чиновниками, однако подробностей не раскрыли.

Трамп и Путин говорили о прекращении огня

Последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США состоялся еще в феврале. После этого Киев и Москва проводили лишь отдельные контакты с американской стороной.

29 апреля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили возможность прекращения огня.

Россия объявила о "перемирии" на 8–9 мая – в дни празднования победы СССР над нацистской Германией и проведения военного парада в Москве.

Украина заявила, что Кремль стремится к временному прекращению огня лишь для защиты парада от атак украинских беспилотников, и предложила бессрочное перемирие с 6 мая.

Впрочем, стороны не смогли прийти к соглашению. Россия пригрозила ударами по центру Киева в случае атак на Москву, тогда как Украина обвинила РФ в нарушении режима прекращения огня.

Переговоры Украины и США – что предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что главный переговорщик Украины Рустем Умеров на этой неделе отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Виткоффом, в то время как мирные переговоры зашли в тупик.

По данным источников Bloomberg, мирные переговоры между Россией и Украиной в последние недели не привлекают к себе особого внимания, затмеваемые конфликтом между США, Израилем и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: