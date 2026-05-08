Дата 8 мая в Украине считается праздничной и скорбной одновременно.

8 мая - крайне важная дата для нашей страны, поскольку мы отмечаем молодой государственный праздник сегодня в Украине, посвященный окончанию Второй мировой войны. Верующие в этот день чествуют самого любимого ученика Иисуса Христа. Несколько поводов для празднования также установлены на международном уровне.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Всем известно, что с обретения независимости мы отмечали День победы, что ежегодно приходился на девятое мая. Этот праздник достался нам в наследие от Советского Союза, где использовался для агрессивной пропаганды милитаризма. В 2023 году он был отменен - теперь на замену ему мы празднуем День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Датой праздника было выбрано восьмое мая - день оглашения капитуляции Третьего Рейха в Европе.

Данный праздник пока что является довольно молодым, поскольку отмечается с 2024 года. Он подчеркивает европейский путь Украины и отказ от советских нарративов. 8 мая украинцы чествуют военных и мирных жертв, погибших во Второй Мировой войне. Символом памяти в Украине выбран цветок красного мака. Также мы чтим вклад украинских воинов в общую победу над Третьим Рейхом и его союзниками.

Какой сегодня праздник церковный

В новом календаре 8 мая посвящается памяти Ионна Богослова, одного из двенадцати апостолов, близкого друга и ученика Христа, а также автора одного из Евангелий. Считается, что именно его Иисус попросил позаботиться о Богородице, когда его не станет. По старому стилю праздник сегодня посвящается ещё одному евангелисту Марку, которому читают молитвы о скором дожде и хорошем урожае.

Какой сегодня праздник в мире

День примирения и памяти отмечается во всех странах планеты как дань уважения жертвам Второй Мировой войны. В честь события проводятся образовательные мероприятия и возложения цветов к памятникам.

8 мая празднуется Международный день Красного Креста, всемирной гуманитарной организации, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов и природных катастроф, а также уязвимым слоям населения по всей планете. В Украине действует особое украинское отделение Красного Креста, оказывающее помощь жертвам российской войны и занимающееся эвакуацией населения.

Остальные всемирные праздники сегодня, о которых стоит упомянуть, это День борьбы с раком яичников, День осла, День рождения Coca-Cola, День белого лотоса и День без носков.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня позволяют узнать, какими будут остаток мая и наступающее лето:

если прошел сильный дождь, то очень хорошо уродит пшеница;

бледная радуга сулит непогоду в ближайшие недели, яркая - тепло и жару;

мелкие птицы летают в больших стаях - к жаркому, дружному лету;

если появилось много мошек и комаров, то заморозков больше не будет.

Наши предки очень уважали апостола Иоанна. Поэтому народные обычаи дня во многом обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник. Апостолу читают молитвы о защите украинских воинов и всего народа от зла и недругов, сотворении чуда и скорейшем мире. Разрешены и более личные просьбы - молятся о семейном счастье, примирении после конфликтов, хорошем улове во время рыбалки.

В Иванов день у украинцев было принято печь пироги с сезонными начинками. Такой выпечкой угощали родных и соседей, веря, что это поможет принести благополучие в семью.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом сегодня матерная ругань, зависть, сплетни и конфликты. Нельзя шуметь и мусорить в диких местах, обижать птиц и зверей. Также праздник 8 мая в народе частично считается поминальным - не следует обсуждать погибших в негативном ключе.

Вас также могут заинтересовать новости: