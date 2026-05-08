8 мая - крайне важная дата для нашей страны, поскольку мы отмечаем молодой государственный праздник сегодня в Украине, посвященный окончанию Второй мировой войны. Верующие в этот день чествуют самого любимого ученика Иисуса Христа. Несколько поводов для празднования также установлены на международном уровне.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Всем известно, что с обретения независимости мы отмечали День победы, что ежегодно приходился на девятое мая. Этот праздник достался нам в наследие от Советского Союза, где использовался для агрессивной пропаганды милитаризма. В 2023 году он был отменен - теперь на замену ему мы празднуем День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Датой праздника было выбрано восьмое мая - день оглашения капитуляции Третьего Рейха в Европе.
Данный праздник пока что является довольно молодым, поскольку отмечается с 2024 года. Он подчеркивает европейский путь Украины и отказ от советских нарративов. 8 мая украинцы чествуют военных и мирных жертв, погибших во Второй Мировой войне. Символом памяти в Украине выбран цветок красного мака. Также мы чтим вклад украинских воинов в общую победу над Третьим Рейхом и его союзниками.
Какой сегодня праздник церковный
В новом календаре 8 мая посвящается памяти Ионна Богослова, одного из двенадцати апостолов, близкого друга и ученика Христа, а также автора одного из Евангелий. Считается, что именно его Иисус попросил позаботиться о Богородице, когда его не станет. По старому стилю праздник сегодня посвящается ещё одному евангелисту Марку, которому читают молитвы о скором дожде и хорошем урожае.
Какой сегодня праздник в мире
День примирения и памяти отмечается во всех странах планеты как дань уважения жертвам Второй Мировой войны. В честь события проводятся образовательные мероприятия и возложения цветов к памятникам.
8 мая празднуется Международный день Красного Креста, всемирной гуманитарной организации, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов и природных катастроф, а также уязвимым слоям населения по всей планете. В Украине действует особое украинское отделение Красного Креста, оказывающее помощь жертвам российской войны и занимающееся эвакуацией населения.
Остальные всемирные праздники сегодня, о которых стоит упомянуть, это День борьбы с раком яичников, День осла, День рождения Coca-Cola, День белого лотоса и День без носков.
Какой сегодня праздник в народе
Приметы сегодняшнего дня позволяют узнать, какими будут остаток мая и наступающее лето:
- если прошел сильный дождь, то очень хорошо уродит пшеница;
- бледная радуга сулит непогоду в ближайшие недели, яркая - тепло и жару;
- мелкие птицы летают в больших стаях - к жаркому, дружному лету;
- если появилось много мошек и комаров, то заморозков больше не будет.
Наши предки очень уважали апостола Иоанна. Поэтому народные обычаи дня во многом обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник. Апостолу читают молитвы о защите украинских воинов и всего народа от зла и недругов, сотворении чуда и скорейшем мире. Разрешены и более личные просьбы - молятся о семейном счастье, примирении после конфликтов, хорошем улове во время рыбалки.
В Иванов день у украинцев было принято печь пироги с сезонными начинками. Такой выпечкой угощали родных и соседей, веря, что это поможет принести благополучие в семью.
Что нельзя делать сегодня
Под запретом сегодня матерная ругань, зависть, сплетни и конфликты. Нельзя шуметь и мусорить в диких местах, обижать птиц и зверей. Также праздник 8 мая в народе частично считается поминальным - не следует обсуждать погибших в негативном ключе.