Враг тщетно пытался вести наступление на нескольких направлениях.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение", - говорится в сообщении.

В частности, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имели. На Авдеевском – противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. На Марьинском направлении наши защитники отбили 9 атак противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском, Северском, Слобожанском и Купянском направлениях враг наносил авиационные удары по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

Ситуация в Бахмуте - что надо знать

Издание WP со ссылкой на свои источники сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена считают, что в понедельник, 5 июня, ВСУ начали контрнаступление.

По информации издания, частью стратегии Украины является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними для поражения целей с максимальной эффективностью.

Сегодня же заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление и имеют значительное продвижение на ряде участков.

По ее информации, за прошедшие сутки есть продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты.

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