Эксперты ООН были поражены большим количеством казней в районах, которые они посетили.

Команда экспертов, назначенная высшим правозащитным органом ООН для изучения нарушений прав человека в Украине, обнаружила доказательства военных преступлений, совершенных после полномасштабного нападения России в феврале.

Об этом сообщает The Washington Post.

Эксперты Совета ООН по правам человека посетили 27 городов и поселков в Украине. В частности, в июне состоялась их 10-дневная поездка в Бучу в Киевской области, где были обнаружены массовые захоронения и многочисленные тела убитых людей, разбросанные прямо на улицах.

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Они посетили могилы и места, где оккупанты удерживали и пытали украинцев, опросили более 150 пострадавших и свидетелей. В своем докладе в пятницу, 23 сентября, председатель комиссии по правам человека Эрик Мезе заявил:

"На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления".

Эксперты цитировали показания бывших заключенных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Также они выражали серьезную обеспокоенность относительно казней, над документированием которых команда работала в четырех регионах.

"Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили. Сейчас комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и поселках", – сказал Мезе.

Член комиссии Пабло де Грейфф сказал журналистам, что команда обнаружила два случая жестокого обращения с солдатами Российской Федерации со стороны украинских военных и значительное количество случаев, которые были военными преступлениями россиян.

"Мы обнаружили, очевидно, значительно большее количество случаев, которые являются военными преступлениями со стороны Российской Федерации", – сказал он.

Кроме этого, по его словам, было выявлено неопределенное количество российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Их жертвами были лица в возрасте от 4 до 82 лет.

Комиссия планирует постепенно расширять свое расследование, изучая утверждениями о фильтрационных лагерях для содержания или депортации людей, принудительном перемещении людей и утверждения об ускоренном усыновлении депортированных в Россию украинских детей.

Работа комиссии могла бы в конечном итоге способствовать работе прокуроров Международного уголовного суд, которые могли бы выдвинуть обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Военные преступления россиян фиксируют на всех освобожденных территориях Украины

Как писал УНИАН, генеральный прокурор Андрей Костин в интервью телеканалу CBS News 18 сентября сообщил, что сейчас зафиксировано 34 тысячи военных преступлений россиян.

После освобождения населенных пунктов на севере Киевской области, в частности, Бучи, Бородянки, Ирпеня и других мир ужаснулся от увиденного. Стало известно о многочисленных массовых убийствах мирного населения, пытках и изнасилованиях мирных жителей, совершенных россиянами.

По состоянию на середину августа, по информации полиции Киевщины, в области обнаружили тела 1352 граждан, которых убили российские военные.

Сейчас у правоохранителей в приоритете дела о военных преступлениях, совершенных в городах и поселках в Харьковской области, в частности в Изюме, которые были освобождены накануне.

Всего на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных, во всем Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Сейчас в Изюме завершается эксгумация тел из массовых захоронений. Уже подняты из земли 427 тел наших граждан, из которых 202 – это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 – детей. Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных российской армией преступлений.

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