Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее.

Среди тел, которые были эксгумированы сегодня на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромные. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь... Изюм. Это геноцид украинского народа. 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток похоронили в лесополосе. Правоохранители начали эксгумацию. Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером. Среди тел, которые были эксгумированы сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - заявил глава ОВА.

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Синегубов также отметил, что сейчас на месте работают около 200 правоохранителей и экспертов.

По его словам, тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти.

"После установления личностей погибших все они будут похоронены с должным почетом. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопаны более 400 тел людей.

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