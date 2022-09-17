В Институте изучения войны уверены, что ВСУ продолжат находить доказательства зверств российских военных.

Массовые захоронения и российские пыточные в освобожденных городах Харьковской области подтверждают, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

"Выявление массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", - отметили в ISW.

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В Институте уверены, что украинские защитники при освобождении остальных оккупированных населенных пунктов будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Напомним, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

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