Глава МИД Чехии подчеркнул необходимость наказания российских военных преступников.

Россия должна понести ответственность за совершенные ею военные преступления против гражданских.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, реагируя на кровавый террор, устроенный россиянами в городе Изюм на Харьковщине.

Он призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных преступлений российской армией.

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"Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны это упускать из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - написал Липавский.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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