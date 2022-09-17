Россия должна понести ответственность за совершенные ею военные преступления против гражданских.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, реагируя на кровавый террор, устроенный россиянами в городе Изюм на Харьковщине.
Он призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных преступлений российской армией.
"Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны это упускать из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - написал Липавский.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.
Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.
По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.