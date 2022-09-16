В частности, об одних из 64 похороненных известно, что эти люди находились в подвале жилого дома, в который было попадание.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает ТСН.ua.

"Мы имеем 5 кладбищ, где есть захоронения. Среди погибших есть дети. Например, об одних из 64 похороненных известно, что эти люди находились в подвале жилого дома, в который было попадание", - сообщил Котенко.

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По его словам, на кладбище, где было найдено захоронение гражданских и военных, сегодня, 16 сентября, около 9 утра уже началась эксгумация. На вопрос о том, сколько она продлится, Котенко ответил, что это будет зависеть от того, сколько времени понадобится следователям полиции.

"Приехало очень много следователей", - резюмировал Котенко.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

Напомним, что 16 сентября Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область деоккупирована. Также в массовом захоронении людей под освобожденным Изюмом нашли тела украинских военнослужащих, которых могли пытать во время оккупации.

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