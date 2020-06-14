Сегодня – годовщина уничтожения Ил-76 на Донбассе, в Минобороны почтили память погибших воинов (видео)

Сегодня Колокол памяти прозвенел 60 раз.

Сегодня в Министерстве обороны Украины прошла ежедневная церемония почтения памяти украинских защитников, которые погибли в этот день в разные годы вследствие российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

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Как сообщила пресс-служба Минобороны, сегодня Колокол памяти прозвенел 60 раз.

В памятном мероприятии приняли участие представители руководства государства, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, офицеры и работники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба, Национальной гвардии Украины, Сил специальных операций, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших украинских Героев, многочисленные гости.

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"Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет ИЛ-76 14 июня 2014 года был сбит боевиками из ПЗРК под Луганском во время захода на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.

По данным следствия, теракт был осуществлен боевиками Андреем Патрушевым и Александром Гуреевым по приказу экс-главаря террористической организации «ЛНВ» Игоря Плотницкого. Все трое обвиняются в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 258 УКУ).

Справка УНИАН. Зал памяти защитников Украины создан в Минобороны для чествования памяти погибших на Донбассе военнослужащих. В Зал могут зайти как работники Минобороны и Генерального штаба, так и рядовые граждане.

Возле сооружения Залы памяти обустроена церемониальная площадка с Колоколом Памяти и Стеллой, в которую вмонтированы осколки снарядов. В Зале на подиумах размещены Книги памяти с именами погибших, которые построены по принципу календаря: один разворот – один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы.

Ежедневный утренний поминальный ритуал осуществляется ударами колокола в зависимости от количества погибших в этот день.

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