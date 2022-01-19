Ликвидация украинской государственности для Путина - вопрос выживания, считает Каспаров.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров утверждает, что агрессия РФ против Украины связана с желанием Владимира Путина восстановить СССР и угрозой конца его режима из-за реформ и демократии в соседней стране.

Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

"Очевидно, что Украина - это страна, которая очень отличается от России. Она подает пример российским гражданам. Поэтому ликвидация украинской государственности для Путина является вопросом выживания", - говорит Каспаров.

По его словам, в Кремле отрицают право Украины на государственность, чтобы не допустить ее становления как сильного государства.

"Без Украины не может быть Российской империи, но, кроме геополитических аллюзий Путина, есть еще конкретно практическая проблема. Свободная, демократическая и цветущая Украина - это смертельная угроза путинскому тоталитаризму в России", - объяснил он.

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Путин, отмечает оппозиционер, готов поддерживать мировых диктаторов, отрицая право народа менять власть.

"Украина демонстрирует, что власть должна меняться законно на выборах, а это - смертельная угроза для Путина. Пути России и Украины разошлись еще в 1994 году, когда Украина избрала нового президента, то есть состоялся мирный транзит власти", - добавил он.

Ранее российский журналист и историк Роман Попков заявил, что Путин считает себя одним из хозяев мира - это проблема для соседних с РФ стран.

По словам бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, от главы Кремля сегодня можно ожидать всего, поскольку он построил иллюзорный мир, в котором все хорошо.