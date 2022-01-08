По словам Магдалены Мочиовски, президента РФ "заряжают" люди с магическими способностями.

У российского президента Владимира Путина обнаружили серьезное онкологическое заболевание, но его "заряжают" люди с магическими способностями.

Об этом заявила карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски, передает "Апостроф".

Путин, говорит она, понимает, что "его дни уже сочтены" - это он якобы чувствует по себе и собственному организму.

"Человек стремится завладеть миром. И играет в шахматы. Не только с нами, а с Европой. И, к сожалению, шахматная доска - это наша территория (Украина - ред.), на которой он играет с Америкой, с НАТО в шахматы. Но сейчас перед ним патовая ситуация", - заявила знахарка.

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Она также утверждает, что на Путина неоднократно совершали покушения.

"Я скажу вам главное - не только за Путина шаманы занимаются магией в Кремле, и недаром на Кремле висит пентаграмма, еще и красного цвета. На это есть магическая причина. Она красная, потому что кровавая. Всегда Россия была с имперскими амбициями", - заявила Мочиовски.

"Я думаю, что делались определенные амулеты - обереги, которые защищали Путина. Шаман может зарядить свой амулет как позитивом, так и негативом. Тот шаман, который пойдет против Путина, может поменять программу амулета с защитной энергетикой в астрале в любую минуту, человек начинает чахнуть. Его время придет, и он не за горами", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее российский журналист и историк Роман Попков заявил, что Путин считает себя одним из хозяев мира - это проблема для соседних с РФ стран.