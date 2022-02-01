Фейгин призвал ввести санкции против окружения и семьи президента РФ.

Повлиять на политические решения, принимаемые в Кремле, можно путем введения США и Великобританией санкций против окружения и семьи Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, пишет "Обозреватель".

"Безусловно, это переход на более жесткий вариант. Все-таки Путин является первым должностным лицом. Впервые прозвучало, что американская сторона может распространить санкции на Путина. Но пока это точно не будет пугать Путина", - говорит он.

По словам Фейгина, Путин не имеет личных счетов за рубежом, его капитал распределен между доведенными лицами из ближайшего окружения. В связи с этим правозащитник предлагает США и Великобритании предпринять определенные действия до вторжения РФ в Украину, чтобы "Москва увидела бы, что их не просто берут на испуг, а что-то реально делают".

"На самом деле арестовывать счета, выгонять из США, из других мест доверенных лиц Путина, которые управляют его деньгами, могли бы уже сейчас без всяких санкций на основании документов по борьбе с коррупцией, трансграничной коррупцией, с отмыванием денег и так далее. Это было бы очень важным сигналом", - отметил Фейгин, добавив, что в таком случае пострадают самые близкие к президенту РФ люди.

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"Путин может пренебречь такими угрозами, но ведь речь идет о его дочерях, массажистах, виолончелистах. Если у всех у них жизнь станет тяжелой, не говоря уже об олигархах, которые вообще не живут в России – то безусловно, эта среда может каким-то образом повлиять на определенные политические решения, которые принимаются в Кремле", – спрогнозировал он.

По мнению правозащитника, в таком случае окружение Путина может повлиять на то, чтобы он отказался от своих агрессивных планов в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.