Советник мэра города подчеркнул, что жилье в разрушенном Мариуполе россиянам не нужно, их интересует другое.

Граждане РФ активно скупают жилье в временно оккупированном Мариуполе и документы на него. Однако на самом деле сами квартиры их не интересуют.

"Это сложная прагматическая история, с одной стороны. С другой стороны, очень простая. Они покупают документы, а не квартиры. Плюс ипотека. Смысл в том, что при регистрации на территории Мариуполя, в частности, имеют право на получение компенсации от российского бюджета в случае участия в ипотеке. Поэтому они и покупают документы. Компенсации там большие, жилье там никому не нужно, но расходы на приобретение документов, если их пересчитать в ответ на полученную компенсацию, они выглядят очень неплохо, бизнес. Плюс параллельно идет реклама по РФ, по средней полосе, азиатской стороне РФ. Продолжается она примерно с февраля, которая показывает, как будет все хорошо и здорово, непонятно когда", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Как он отметил, на российских сайтах появились десятки объявлений о продаже объектов недвижимости в Мариуполе. Цена колеблется от 2 до 5 млн рублей. Кроме того, в оккупированном городе ведут строительство за счет федеральных средств.

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"Поэтому она (недвижимость – ред.) достаточно дешевая для застройщиков и выгодная, и достаточно простая с точки зрения людей, которые потенциально решили, что они могут жить в Мариуполе. Вся эта история завязывается в узел, в результате которого прагматичные россияне, имеющие доступ к федеральному бюджету и к кругу принятия финансовых решений, скупают квартиры и документы", – добавил Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе

Россияне завезли в оккупированный Мариуполь студенческий "строительный отряд" и российских агитаторов. При этом некоторые студенты в этом "отряде" не из России, а из оккупированного Донецка.

Кроме того, в районе Мариуполя оккупанты делают из баз отдыха военные базы. Советник мэра города Петр Андрющенко также показал базу оккупантов в самом Мариуполе. Ее враг обустроил у выезда из города в направлении Мангуша.

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