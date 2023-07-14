Также с ними приехали российские агитаторы.

В разрушенный российскими захватчиками Мариуполь привезли студенческий "строительный отряд" и агитбригаду.

Об этом сообщает советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его данным, в составе этого отряда - десять студентов, однако не из России, а из захваченного Донецка. "Поэтому такой распиаренный "все восстанавливают Мариуполь" как всегда оказался пшиком", - добавляет он.

В агитационной бригаде работают люди в форме и с гитарами, сообщает Андрющенко. Они собирают людей в группы и продвигают русско-советские нарративы, строителям - принудительно.

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Мариуполь в оккупации: последние новости

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что более 200 тысяч студентов задействуют в "Российских студенческих отрядах" (РСЗ). Часть из них якобы отправляют на оккупированные территории Украины.

Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе захватчики проводят проверки на причастность к украинскому движению сопротивления даже в отношении детей.

На днях стало известно, что в оккупированном городе "медицинский коллапс" из-за серьезной нехватки врачей - некоторые люди даже пытаются купить место в очереди к специалисту.

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