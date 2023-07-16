Ставленник РФ "губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что флот РФ пытается уничтожить БПЛА в акватории полуострова Крым, тогда как советник мэра временно оккупированного Мариуполя анонсировал "хорошие новости".

Гауляйтер Севастополя "губернатор" Михаил Развожаев заявил о попытках уничтожить неизвестный беспилотник в акватории временно оккупированного Крыма.

Как сообщил Развожаев в Telegram, российская РЭБ (станция радиолокационной электронной борьбы) удачно отработала по цели. Теперь БПЛА пытается поймать флот РФ "на воде".

"Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", - указал он.

Соответствующую публикацию он сделал в 11: 12.

Со своей стороны о взрывах на юге Украины заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в городе работает Мариуполе ПВО РФ.

"Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) - Никольское - Мангуш-Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное", - указал он.

Сегодня в Севастополе прогремели взрывы

Напомним, в ночь на 16 июля в бухте Севастополя гремела серия мощных взрывов. Местные гауляйтеры объявили о "комбинированной" атаке беспилотников, которую якобы организовали ВСУ в районе мыса Херсонес.

В частности, "губернатор" Развожаев говорил, что российская РЭБ подавила 5 БПЛА, а местная ПВО уничтожила еще 2 надводных беспилотника.

Со своей стороны представитель ВМС ВСУ в эфире информационного телемарафона заявил, что россияне во временно оккупированном Крыму снова курили в неподходящих для этого местах.

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