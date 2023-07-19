Сейчас известно о трех таких базах. А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал очередную базу оккупантов в Мариуполе, обустроенную вблизи выезда в сторону Мангуша / Бердянска.

В районе Мариуполя российские оккупанты переоборудуют базы отдыха под военные базы.

Как говорится в сообщении Генштаба, в поселках Ялта, Юрьевка и Урзуф территории трех баз отдыха под названием "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой", полностью переоборудованы под военные базы. "Там созданы фортификационные сооружения для размещения российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

При этом, аналогичные действия оккупантов наблюдаются на оккупированной части Луганской и Донецкой областей Украины.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал очередную базу оккупантов в городе, обустроенную вблизи выезда в сторону Мангуша/Бердянска.

"Оккупанты продолжают переформатирование мест хранения БК и размещение оккупационного военного корпуса. В приоритете тактика "живого щита" - прикрытие близким расположением гражданских и дробление запасов на меньшие склады", - прокомментировал он.

Также, по его данным, оккупанты продолжают переобустраивать склады из БК посреди жилой многоэтажной застройки."Была обнаружена третья, но точно не последняя точка в Центральном районе. Меньше по объему. Наиболее вероятный вариант использования таких складов для оперативного накопления с последующей переброской на линию фронта", - отметил он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь почти полтора года живет в оккупации. За это время россияне уничтожили значительную часть города вместе с достопримечательностями. Кроме этого, оккупанты продолжают использовать Мариуполь, как одну из главных логистических артерий для обеспечения своего войска на юге Украины.

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