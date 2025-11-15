В батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки.

В России запретили проезд электромобилей через Крымский мост. Как пояснил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, это связано с мерами безопасности.

В эфире "Еспресо" Плетенчук отметил, что сейчас Крымский мост для россиян имеет больше символическое, чем практическое значение. При этом хотя в целом россияне могут заезжать по нему в Крым, но проезд электромобилей запрещен.

"Главной причиной такого решения является страх. Ведь они боятся, что в батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки. Сама батарея тяжелая и большая, а поэтому сложно найти взрывчатку в них", - пояснил он.

Плетенчук отметил, что есть слухи, что грузовики, поезда с горючим и тяжелым вооружением тоже уже не пропускают через Крымский мост.

"Это сложное гидротехническое сооружение и он действительно имеет высокий коэффициент прочности, и прямыми повреждениями его сложно разрушить. И использовать дефицитные боеприпасы, которые можно гораздо эффективнее применить, нелогично", - добавил он.

Крымский мост - последние новости

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что Крымский мост до сих пор не разрушен Силами обороны Украины поскольку россияне его очень тщательно охраняют всеми имеющимися у них средствами.

Как отмечал заместитель командира 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Роман Парханов, чтобы уничтожить этот мост, Силам обороны сначала нужно уничтожить российские радиолокационные станции и средства поражения.

