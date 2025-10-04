Россияне наносят удары по городам и объектам энергетической инфраструктуры, которые не находятся под активной защитой систем "Патриот".

Российские войска накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября, чтобы осуществить несколько крупномасштабных ударов с использованием беспилотников и ракет в определенные дни. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия часто по несколько дней не использует ракеты в рамках ночных ударов по Украине.

"Российские войска, по-видимому, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти каждый день, а затем запускают большое количество ракет совместно с большим количеством беспилотников, чтобы подавить украинские системы ПВО", - говорится в отчете.

В частности, россияне в сентябре осуществили лищь четыре ночных удара с использованием более 10 ракет и проводили один ночной удар с использованием более 40 ракет примерно каждые две недели с конца августа 2025 года.

"Это подчеркивает недавнюю тенденцию России периодически проводить несколько крупных комбинированных ударов в промежутках между последовательными, но меньшими ударами России с использованием беспилотников".

При этом в ISW отмечают, что российские силы продолжают использовать больше крылатых ракет и меньше баллистических ракет в комбинированных ударах и, вероятно, продолжают полагаться на баллистические ракеты для нанесения точечных ударов по конкретным целям, одновременно используя беспилотники и крылатые ракеты для подавления украинской ПВО.

"Россия может целенаправленно наносить удары по городам и объектам энергетической инфраструктуры, которые не находятся под активной защитой украинских систем "Патриот", чтобы увеличить вероятность успешного поражения намеченной цели", - объясняют аналитики.

Удары РФ по энергетике

Напомним, 3 октября после российских ударов без электроэнергии остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска в Донецкой области. Также РФ масштабно ударила по газовой инфраструктуре Украины, из-за чего пострадали газодобывающие объекты в Харьковской и Полтавской областях.

В ночь на 4 октября россияне нанесли удары по важным объектам электроснабжения на Черниговщине, около 50 тысяч человек остались без света.

