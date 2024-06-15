Россия развернула в Крыму экспериментальную С-500, Украина усиливает 'охоту' на ПВО, - BI

Систему развернули на фоне ударов Украины по российским комплексам ПВО на полуострове.

Россия развернула в Крыму свой С-500 - "экспериментальное" оружие, которое никогда раньше не использовала.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на главу украинской разведки Кирилла Буданова. Это произошло на фоне охоты Украины на российскую ПВО в Крыму.

"Россия развернула свою единую систему противовоздушной обороны С-500 в Крыму, поскольку Украина усиливает свои атаки на оккупированном полуострове", - заявил Буданов.

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Усовершенствованная система С-500, которую Буданов назвал "экспериментальной", никогда ранее не использовалась в боевых действиях. Россия перебросила С-500 для защиты Керченского моста, а также для усиления российской сети противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Мост является одновременно упрощенным путем для российских войск, чтобы добраться до этого района, а также символом контроля России над полуостровом.

Он неоднократно становился мишенью украинских беспилотников и ракет. Российские средства ПВО также были целями украинских атак, особенно в последние недели.

С-500 - что известно о новой ПВО России

С-500 под названием "Прометей" - это мобильная система защиты "земля-воздух", предназначенная для перехвата баллистических ракет и другого дальнобойного оружия. Система является "по сути модернизированной версией С-300", пишет Институт изучения войны.

С-500 неоднократно испытывали, но система никогда ранее не участвовала в боевых действиях. Россия утверждала, что способна перехватывать все оружие, включая гиперзвуковые ракеты, которые являются чрезвычайно быстрыми и летают непредсказуемыми маршрутами на низких высотах, но эта способность остается непонятной.

Проблемная разработка и производство С-500, от начала проекта в 2010 году до серьезных задержек в течение следующего десятилетия, поставила под сомнение ее жизнеспособность как системы. В 2021 году комплекс поставили на вооружение российской армии, но в ограниченном состоянии, которое не соответствовало требованиям.

В апреле 2024 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что он сработает в одном из двух вариантов: противоракетной обороны и противовоздушной обороны.

Новая роль С-500 в защите Керченского моста и укреплении возможностей российской противовоздушной обороны в Крыму появилась в то время, как Украина наносит удары по полуострову, чтобы сделать этот район непригодным для российских военных.

Украина атакует ПВО в Крыму

С конца мая атаки в этом районе усилились, в частности против противовоздушной обороны России. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о масштабных ударах, в том числе на этой неделе по системам С-300 и С-400.

Украину подозревают в использовании предоставленных США армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для этих ударов, среди других средств.

Поскольку Украина продолжает нацеливать противовоздушную оборону на полуострове, Россия может развернуть там больше своих ПВО, сделав их уязвимыми для дальнейших украинских ударов. Атаки такого характера могут напрячь и истощить арсенал ПВО России.

Удары Украины по Крыму в течение длительного времени поддерживались США и западными союзниками, но начались после того, как президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО согласились разрешить Украине использовать оружие большой дальности для ударов по российским целям на оккупированных территориях.

Как отмечают аналитики ISW, Украина может повторить успех их ударов по Крыму в других оккупированных районах, если западные союзники одобрят такие удары, создавая возможности для Украины и ухудшая возможности России.

Россия имеет проблемы с ПВО в Крыму: что известно

В течение последних двух месяцев Силы обороны активно уничтожают российские системы ПВО в Крыму. Так, к примеру, в ночь на 12 июня украинские защитники поразили российские комплексы С-300 и С-400 на территории временно-оккупированного полуострова.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, российские оккупанты пытаются усилить свое ПВО на территории Крыма, из-за чего перевезли туда свои новейшие системы С-500. По словам Буданова, это будет их опытное применение.

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