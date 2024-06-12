Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую ПВО во временно оккупированном Крыму.

Сегодня ночью ВСУ провели атаку на российские зенитные ракетные комплексы, развернутые в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "Нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", - говорится в сообщении.

По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

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Кроме этого, как проинформировали в Генштабе, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

Удары ВСУ по Крыму

Недавно ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня.

В ночь на 10 июня в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Впоследствии в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории. Кроме этого, была отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери.

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