Сегодня ночью ВСУ провели атаку на российские зенитные ракетные комплексы, развернутые в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "Нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", - говорится в сообщении.
По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.
Кроме этого, как проинформировали в Генштабе, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.
Удары ВСУ по Крыму
Недавно ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня.
В ночь на 10 июня в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Впоследствии в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории. Кроме этого, была отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.
Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери.