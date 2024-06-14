В частности, в Воздушных силах призвали дождаться результатов С-500 в боевой работе.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал недавнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова о том, что РФ переместила в Крым свои новейшие комплексы ПВО С-500.

"В общем, об этом комплексе известно немного из публичных источников, поскольку враг использовал системы именно С-300 и С-400. Мы видели, как достаточно успешно могут бороться Силы обороны с этими комплексами. По их информации (РФ), С-500 значительно превышает показатели С-400, может работать в спарке с другими комплексами, сочетаться с теми же С-300 или С-400", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что по данным российской стороны, их комплексы С-500 способны работать на значительно большей дистанции и на больших высотах.

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"Впрочем, в боевой работе мы его пока не видим, поэтому давайте дождемся. Поскольку мы знаем, что российская пропагандистская машина, она уже привыкла завышать показатели. Поэтому давайте дождемся и увидим, на что они способны", - пояснил Евлаш.

Россия имеет проблемы с ПВО в Крыму: что известно

В течение последних двух месяцев Силы обороны активно уничтожают российские системы ПВО в Крыму. Так, к примеру, в ночь на 12 июня украинские защитники поразили российские комплексы С-300 и С-400 на территории временно-оккупированного полуострова.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, российские оккупанты пытаются усилить свое ПВО на территории Крыма, из-за чего перевезли туда свои новейшие системы С-500. По словам Буданова, это будет их опытное применение.

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