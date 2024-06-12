Буданов заявил, что Керченский мост до сих пор используется в военных целях.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ситуации во временно оккупированном Крыму.

"Усиливается система российского ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились там (в Крыму, - ред.)", - отметил он в эфире телемарафона.

Буданов заявил, что Керченский мост до сих пор используется в военных целях.

"Пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся - да, это правда. Но через мост тоже проезжает личный состав, прежде всего. Грузы меньше, а для личного состава - это основной путь", - добавил глава ГУР.

Он уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока этот мост существует.

Удары по оккупированному Крыму - детали

Сегодня ночью ВСУ провели атаку на российские зенитные ракетные комплексы, развернутые в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "Нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", - говорится в сообщении.

По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

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