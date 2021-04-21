Россия перебрасывает в оккупированный Крым 342-й радиотехнический полк из Забайкалья.
Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.
На опубликованном в TikTok видео эшелона с российской военной техникой исследователи заметили радиолокационную станцию «Каста-2-2». Установлено, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.
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Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции «Каста» состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313).
Это первая известная на сегодняшний день переброска техники в Крым из Восточного военного округа в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной.
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Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
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