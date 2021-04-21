Станция Айвазовская, куда перебрасывают технику, располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники.

Россия перебрасывает в оккупированный Крым 342-й радиотехнический полк из Забайкалья.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

На опубликованном в TikTok видео эшелона с российской военной техникой исследователи заметили радиолокационную станцию «Каста-2-2». Установлено, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.

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Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции «Каста» состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313).

Это первая известная на сегодняшний день переброска техники в Крым из Восточного военного округа в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной.

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Денис Прядко