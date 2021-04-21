Это первая известная на сегодняшний день переброска техники РФ в Крым из Восточного военного округа / скриншот из видео

Россия перебрасывает в оккупированный Крым 342-й радиотехнический полк из Забайкалья.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

На опубликованном в TikTok видео эшелона с российской военной техникой исследователи заметили радиолокационную станцию «Каста-2-2». Установлено, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.

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Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции «Каста» состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313).

Это первая известная на сегодняшний день переброска техники в Крым из Восточного военного округа в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной.

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Автор: Денис Прядко