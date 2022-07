После потерь россиян при попытках взять Лисичанск, вероятность их успеха в новом наступлении весьма сомнительна.

Россия готовится к наступлению на Бахмут и Северск. Оккупанты продолжат пытаться продвинуться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в итоге приблизиться к новым городам.

Эксперты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) оценили шансы россиян провести удачное наступление.

По мнению аналитиков, войска РФ, вероятнее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конечном итоге продвинуться к Бахмуту и ​​Северску. 4 июля наблюдались попытки рашистов осуществить задуманное. Однако едва ли оккупанты смогут воплотить свои захватнические планы в жизнь.

"Их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, сомнительна", - отметили эксперты ISW.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович назвал потери РФ в боях за Лисичанск. По его словам, украинские военные выполнили все свои задачи на этом направлении.

