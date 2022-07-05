По его словам, украинские военные выполнили все свои задачи на этом направлении.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях российских оккупантов за время захвата Лисичанска.

Информацию он озвучил во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"По самым скромным подсчетам, там "легло" бригады три российских оккупантов и несколько танковых батальонов. То есть где-то 7 тысяч захватчиков, не меньше, а может и больше", - сказал он.

По словам Арестовича, украинские военнослужащие выполнили все свои задачи на этом направлении.

"Если трезво посмотреть, то обе стороны выполнили свои задачи. Они вышли на границы Луганской области, а мы нанесли им поражение, задержали время на прибытие западной помощи. Стянули где-то 60% их войск, которые находятся на территории Украины, в этот район и создали себе условия, когда мы можем вести контрнаступательные действия под Угледораром, на Запорожском направлении и на Херсонском одновременно", - отметил советник главы Офиса президента.

Он рассказал, что месяц назад российские войска наступали на пяти направлениях, а украинские - вели контранаступательные действия на одном.

"Теперь мы на трех и они на трех. Это печальная перспектива", - подчеркнул Арестович.

Напомним, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не отдает и вернется на утраченные территории.

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