Ранее мужчина был трижды осужден за совершение тяжких преступлений.

Задержан рецидивист, который был корректировщиком ракетных обстрелов врага в районе Бахмута.

Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что корректировщик собирал координаты перемещения техники и дислокации подразделений ВСУ в Донецкой области в районе Бахмута.

"Установлено, что задержанным является рецидивист, который трижды был осужден за совершение тяжких преступлений. Полученные геолокации он планировал передать через мессенджер на аккаунт, зарегистрированный на российский номер мобильной связи", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали его во время попытки фото- и видеосъемки одного из украинских военных объектов.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Одесской области контрразведчики задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по мосту через Днестровский лиман. Установлено, что о результатах обстрелов задержанный докладывал своему куратору через закрытые каналы связи.

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