Задержан рецидивист, который был корректировщиком ракетных обстрелов врага в районе Бахмута.
Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.
В сообщении сказано, что корректировщик собирал координаты перемещения техники и дислокации подразделений ВСУ в Донецкой области в районе Бахмута.
"Установлено, что задержанным является рецидивист, который трижды был осужден за совершение тяжких преступлений. Полученные геолокации он планировал передать через мессенджер на аккаунт, зарегистрированный на российский номер мобильной связи", - отмечают в СБУ.
Правоохранители задержали его во время попытки фото- и видеосъемки одного из украинских военных объектов.
Как сообщал УНИАН, 18 июня в Одесской области контрразведчики задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по мосту через Днестровский лиман. Установлено, что о результатах обстрелов задержанный докладывал своему куратору через закрытые каналы связи.