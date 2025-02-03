Россияне сразу начали распространять две версии "причастности Украины к удару".

Удар россиян по интернату в Судже не был случайностью. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Очень метко. Единственный прилет и именно туда, где скопление их, российских гражданских. Я сильно сомневаюсь, что это стечение обстоятельств. Я думаю, что это точечный, прицельный удар. Так же как когда-то точечно они били у нас по "Охматдету". И с Суджей, я думаю, абсолютно не случайность", - сказал Дикий.

Он добавил, что россияне уделяют много внимания информационной войне и повестке. По словам Дикого, Украина очень сильно уступает РФ в этом измерении.

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"В информпространстве вокруг Суджи и оккупированной нами части Курщины начались интересные процессы. Там много начало вытекать информации, насколько хорошие отношения между нашим контингентом и российским населением. Насколько наша оккупационная администрация неплохо наладила там быт местных россиян. Это начало распространяться по российским пабликам. Россия начала с интересом об этом узнавать", - добавил Дикий.

По словам эксперта, удар по убежищу в Судже был продуман россиянами. Ведь сразу после него пропаганда РФ начала продвигать нарратив о причастности Украины к этому удару.

"Там было две версии - для более умных и совсем тупых. Для тупых пошла версия о "взорвали". Для более умных пошла, что зачем бы они взрывали, но они такие криворукие, что попали. Но в любом случае не они, а мы", - отметил Дикий.

Удар по интернату в Судже: что известно

Вечером, 1 февраля российские захватчики ударили по школе-интернату в городе Суджа Курской области, который находится под контролем Сил обороны Украины. Впоследствии в Генштабе рассказали, что в результате атаки среди гражданских есть погибшие и раненые. Всего под завалами находилось 95 человек.

Впоследствии на эту атаку отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что это типичная тактика для России, которую они в свое время использовали в Чечне и Сирии.

Между тем в Воздушных силах опровергли причастность Украины к этому удару и показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.

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