Ранее Зеленский поручил отечественному ОПК изготовить в следующем году три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.

В Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Пекло" - на сегодня компания-производитель изготовила около 100 единиц. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Экономическая правда".

"За последние три месяца разработчик изготовил около 100 ракет и сейчас наращивает способности производства", - пишет издание в своей статье, посвященной ракете "Пекло".

Сообщается, что контракты с производителем заключают те же подразделения, которые используют дальнобойные БпЛА. Цена одной ракеты не разглашается.

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Разработчик отметил, что "Пекло" на 70% состоит из отечественных компонентов, которые производят государственные и частные компании. Ракета может использовать различные двигатели, что делает производство более гибким.

Ракета получила как минимум два способа наведения - инерциальное и GPS. Размер боевой части ракеты "Пекло" сопоставим с размером БЧ обычного дальнобойного дрона (ориентировочно 50 кг).

Новое оружие Украины

Ранее стали известны скорость и дальность нового оружия. Как писал УНИАН, "Пекло" может поражать цели на дальности до 700 км, а его перехват усложняет скорость в 700 км/ч.

Также в последнее время большое внимание СМИ приковано к еще одной новинке в сфере ракетного вооружения, а именно - ракете "Рута". Она стала результатом работы компании Destinus, который основал бизнесмен Михаил Кокорич. Последний бежал из РФ из-за несогласия с путинской политикой.

Иногда "Руту" рассматривают в качестве "реактивного дрона". Дальностью полета ракеты составляет 300 км. Среди прочего ее можно использовать как мишень для тренировок.

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