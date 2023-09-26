Дрон невидим для вражеских средств РЭБ и имеет дальность поражения 1000 км.

Бойцы ВСУ показали, как тестируют работу нового подводного дрона "Маричка", особенностью которого является невидимость для вражеских средств РЭБ и дальность поражения – 1000 км. Видео испытания опубликовано на странице разработчиков дрона.

Как отмечают разработчики, подводный дрон имеет длину - 6 м, ширину - 1 м и благодаря достаточно большим габаритам может нести большой заряд поражающих веществ. Кроме того, дальность поражения составляет более 1000 км.

К тому же, как отмечает разработчик, этот дрон невидим для многих радаров, эхолотов, сканеров. Может длительное время находиться в режиме ожидания и запускаться по таймеру или сигналу для выполнения задачи.

Его можно использовать как боевой, грузовой или разведывательный дрон. "Маричка" способна поразить не только наводные цели, но и береговые укрепления и опоры мостов.

Цена дрона составляет 16 млн грн.

Украина применяет дроны для атак в Черном море

Ранее Украина успешно применяла для атак в Черном море морские надводные дроны "Морской малыш" (SeaBaby), которые являются собственной разработкой СБУ.

С помощью этих дронов были атакованы в частности, Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, а впоследствии и ракетный корабль"Самум"

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