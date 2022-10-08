Также оккупантами усилены меры защиты электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

В связи с подрывом Крымского моста президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

Полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив возложены на ФСБ.

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Также оккупантами усилены меры защиты электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

Примечательно, что в 2018 году росСМИ сообщали о том, что Крымский мост находится под усиленной защитой. Пропагандистские издания тогда писали, что мост охраняют при помощи спутников, боевых кораблей, ракетных установок и даже боевых дельфинов.

Подрыв Крымского моста:

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии". Повреждение Крымского моста затрудняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

Вечером 8 октября росСМИ начали сообщать о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

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