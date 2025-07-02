Хлоя подчеркнула, что домашние зарядные устройства очень дорогие и без них "вы застряли с общественными, которые довольно дороги".

Инструктор по вождению рассказа, что есть ряд вещей, которые она хотела бы знать заранее после покупки своего первого электромобиля. Об этом пишет Daily Express.

Хлоя Миллер-Эйрд, которая живет в Лондоне, обратилась к TikTok, чтобы указать на аспекты спецификации автомобиля, о которых она раньше не знала - как хорошие, так и плохие.

"У меня не было времени, чтобы провести много исследований перед моей последней сменой машины - и единственный доступный сразу же автомобиль, который был нужен мне в нужной спецификации, был полностью электромобилем. Раньше я ездила на идентичном самозаряжающемся гибриде. Я подумала, насколько он может отличаться, и цифры просто стали понятны. Ни о чем не жалею, но хотела бы знать это раньше", - заявила она.

Видео дня

В видео Хлоя отметила, что, хотя на отсеке указано "до 300 кВт", это не всегда так - на самом деле, далеко не так:

"Это не значит, что вы получите зарядку мощностью 300 киловатт. Хотя там так и написано, иногда вы получите всего 24 киловатта. Причина в том, что как только ваш аккумулятор достигает 80%, зарядка значительно замедляется, чтобы защитить его. Но даже до этого вы все равно не получите 300, потому что каждый отдельный производитель устанавливает ограничение на то, как быстро он может принимать заряд".

Она призналась, что никогда не знала, что следует использовать только 80% аккумулятора, чтобы продлить его срок службы.

"Это означает, что если ваша машина рекламируется как автомобиль с запасом хода 450 километров, вы на самом деле можете рассчитывать на реалистичное использование 80% этого", - объяснила девушка.

Хлоя также подчеркнула, что домашние зарядные устройства очень дорогие, без них "вы застряли с общественными, которые довольно дороги".

Отмечая один положительный момент, она добавила:

"Однако, если вы водите хорошо, вы на самом деле получаете гораздо больший запас хода, чем рекламируется".

Между тем, реакция на видео Хлои была неоднозначной: водители спорили как за, так и против удобства и использования электромобилей.

Советы для автомобилистов

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